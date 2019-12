"El Mijis" y "tumbaburros" se enfrentan en debate (VIDEO)

El diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, "El Mijis" se enfrentó este lunes a un debate con "tumbaburros", con lo que se convirtió en tendencia en Twitter, llegando hasta poco antes de las 16:00 horas a la cuarta posición.

Tras el debate difundido por Nación321, "tumbaburros" difundió dos conclusiones: que el legislador local no hace sus tuits y que es el diputado más faltista.

Fue "El Mijis quien retó el pasado 9 de diciembre a @tumbaburross a un debate, tras las palabras del usuario de la red social sobre quitar a Andrés Manuel López Obrador de la Presidencia de la República.

El pleito inició cuando "El Mijis" hizo referencia al tuit de @tumbaburross, "Me encanta que no me bajen de gato de Calderón y mesero de los del PAN. Pues este gato, va a ser pieza clave para quitar al Peje del poder. ¿Cómo la ven chairos?", a lo que el diputado se burló y le respondió en otro mensaje "Dejen al @tumbaburross tiene 200k seguidores; es una pieza clave para quitar a AMLO del poder".

Tras estos comentarios, el "influencer" le respondió al diputado y le dijo que también lo bajarían a él del poder porque "no podemos tener delincuentes como servidores públicos".

La polémica continuó cuando @tumbaburross tuiteó que "El Mijis" no hacía sus tuits y que no daba la cara para debatir, "No tiene capacidad a la hora de argumentar, durante su cargo no va a ir a ningún debate (...). La característica de la delincuencia es la cobardía", aseguró.

El diputado potosino volvió a responder y lo retó a un debate, a lo que @tumbaburross aceptó, asegurando que va "tumbar" al "Mijis".



