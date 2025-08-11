El PAN llevará a plazas públicas oposición a la reforma electoral

La lideresa estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Rodríguez Hernández, manifestó su rechazo a los ejes principales de la propuesta de reforma electoral impulsada a nivel federal, al considerar que representan un retroceso democrático y un intento de concentrar el poder político en el gobierno.

En rueda de prensa, Rodríguez Hernández señaló que el PAN participará en foros y plazas públicas para informar a la ciudadanía sobre el contenido y las implicaciones de la reforma, a fin de que la población ejerza su derecho a opinar y contribuir en su construcción.

Además, indicó que buscarán que las discusiones se realicen en mesas de trabajo tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, para garantizar que se escuchen todas las voces políticas.

La propuesta de reforma contempla tres ejes centrales: la reducción o eliminación del financiamiento público a partidos políticos, la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y una transformación que implicaría la casi eliminación de las diputaciones plurinominales.

Rodríguez Hernández subrayó que el PAN no respaldará modificaciones que “atenten contra las instituciones” y, en particular, contra el Instituto Nacional Electoral (INE).

Advirtió que la propuesta parece orientada a debilitar al INE para concentrar nuevamente el control electoral en el Ejecutivo, como ocurría en el pasado cuando la Secretaría de Gobernación organizaba los comicios.