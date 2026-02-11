logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Incendio en Santo Domingo, al 40%

Fotogalería

Incendio en Santo Domingo, al 40%

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El PJE no otorga préstamos a jubilados: Zarazúa

Este martes, trabajadores jubilados del Poder Judicial denunciaron que se les solicita constancias para autorizar nuevos empréstitos

Por Rubén Pacheco

Febrero 11, 2026 12:27 p.m.
A
Lourdes Anahí Zarazúa Martínez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Lourdes Anahí Zarazúa Martínez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Es falso que se esté solicitando Constancias de Situación Fiscal (CSF) a personal jubilado, como requisito para autorizar préstamos, porque el Poder Judicial del Estado (PJE) no otorga los mismos, afirmó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE). 

Este martes, trabajadores jubilados del Poder Judicial denunciaron que se les solicita constancias para autorizar nuevos empréstitos, documento que el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya declaró que no se debería solicitar en más de una ocasión.

La magistrada presidenta refirió que luego de conocer la denuncia pública, solicitó información al respecto al Órgano de Administración, instancia autónoma que estableció la falsedad del señalamiento.

Adujo que tal vez los denunciantes se refieran a un requerimiento solicitado por la Dirección de Pensiones del Estado (DPE), pues dicha instancia del Gobierno del Estado es la responsable de atender tales solicitudes

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Pero por parte de Poder Judicial del Estado no estamos solicitando nada de esas cuestiones (...) no, no con Supremo Tribunal (no otorgamos préstamos a los trabajadores)", manifestó la entrevistada. 

LEA TAMBIÉN

Pone trabas PJE a créditos de jubilados

Solicita sin justificación constancia del SAT

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El PJE no otorga préstamos a jubilados: Zarazúa
El PJE no otorga préstamos a jubilados: Zarazúa

El PJE no otorga préstamos a jubilados: Zarazúa

SLP

Rubén Pacheco

Este martes, trabajadores jubilados del Poder Judicial denunciaron que se les solicita constancias para autorizar nuevos empréstitos

Telenovela deja 58 mdp en la capital
Telenovela deja 58 mdp en la capital

Telenovela deja 58 mdp en la capital

SLP

Redacción

Producción de Televisa ocupó hoteles y contrató servicios locales por casi cinco meses.

Incendio en Santo Domingo, al 40%
Incendio en Santo Domingo, al 40%

Incendio en Santo Domingo, al 40%

SLP

Redacción

290 brigadistas combaten el fuego en San Francisco.

Video | Alumnos de la UASLP inician protesta en Periférico
Video | Alumnos de la UASLP inician protesta en Periférico

Video | Alumnos de la UASLP inician protesta en Periférico

SLP

Iván Edmundo Rodríguez