Al menos tres comerciantes cayeron en engaño de falsos inspectores

Por Rolando Morales

Febrero 11, 2026 11:05 a.m.
A
Al menos tres comerciantes cayeron en engaño de falsos inspectores

El regidor Eikoo Koasicha Hipólito, presidente de la Comisión de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, confirmó que al menos tres comerciantes de la capital han sido víctimas de intentos de extorsión por parte de personas que se hacen pasar por inspectores municipales, quienes incluso portan gafetes falsos para aparentar ser funcionarios.

Tras la alerta emitida por la Dirección de Comercio sobre llamadas y mensajes provenientes de un número con lada del estado de Puebla, el edil señaló que ya se estableció coordinación directa con el titular del área, Ángel de la Vega, para reforzar la vigilancia y prevenir más casos.

Explicó que los supuestos inspectores no sólo intimidan a los comerciantes con posibles sanciones o clausuras, sino que también ofrecen "permisos a bajo costo" o se presentan como gestores, lo que ha generado confusión, principalmente en la zona del Centro Histórico.

De acuerdo con el regidor, aunque varios locatarios lograron evitar el fraude tras comunicarse oportunamente con la Dirección de Comercio, sí se registraron algunos casos en los que se realizaron pagos, aunque por montos menores.

Ante este panorama, adelantó que se intensificará la difusión informativa entre comerciantes y cámaras empresariales para que sepan identificar a los inspectores auténticos y no caigan en engaños.

Comercio advierte sobre falsos inspectores

Exhorta a no responder ni hacer pagos por mensajes sospechosos

SLP

Rolando Morales

