El PVEM no considera que incurra en campañas anticipadas

El coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, negó que integrantes de su partido estén incurriendo en actos anticipados de campaña, en medio de señalamientos sobre presuntas promociones rumbo al próximo proceso electoral.

Cuestionado sobre la ausencia de denuncias formales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y las acusaciones de otros actores políticos, el legislador aseguró que la conducta de los perfiles del PVEM se ha mantenido dentro del marco legal.

"Por supuesto que no", respondió al ser cuestionado sobre si su partido reconocería la existencia de perfiles que se estén promocionando de manera anticipada. Añadió que el principio que guía al Partido Verde es el respeto a la ley, por lo que descartó cualquier irregularidad en ese sentido.

"De manera contundente te lo digo, si estoy hablando que la legalidad es el principio que nos mueve, pues yo creo que todos, por lo menos por parte de nuestro partido, la conducción ha sido con estricto apego a la legalidad", declaró en entrevista.

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Indicó que, en caso de acreditarse una falta, las responsabilidades pueden recaer tanto en los partidos como en los actores individuales, e incluso derivar en sanciones graves como la cancelación del registro de participación de quien incurra en estas prácticas.

El diputado reconoció que, aunque el proceso electoral aún no inicia formalmente, el ambiente político ya muestra signos de efervescencia, lo que ha derivado en acusaciones y "dimes y diretes" entre distintos actores.