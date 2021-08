"El Regio" sale adelante con sus deliciosos elotes

Oriundo de la ciudad de Monterrey y por cuestiones familiares, Juan Antonio Pérez mejor conocido como "El Regio", llegó hace poco más de tres meses a San Luis Potosí, donde encontró un autoempleo mediante la venta de elotes crudos y asados.

Las circunstancias de su vida, en particular con problemas de salud de su suegro, lo orillaron a dejar su natal estado y llegar al municipio de Venado, perteneciente a San Luis Potosí, de donde nació su negocio, lamentablemente consideró que el quedarse en este lugar no le generaría ganancias, pues si bien vendía sus elotes y esquites, no estaba siendo redituable el negocio.

Pero los azares del destino, le tenían algo preparado: llegar al municipio de Soledad de Graciano Sánchez donde se reencontró con amigos y familiares, precisamente una prima le recomendó instalarse en la Calle de Melchor Ocampo y Bustamante ubicada a unas cuadras de la plaza principal, donde fue bien recibido por los vecinos y gente que pasaba por este punto, pues en su primer día terminó antes de lo esperado toda su mercancía.

Señaló que mientras muchas personas se van a Estados Unidos en busca del "sueño americano", a mucha gente les da risa porque él les dice "yo me vine por la cercanía con mis hijos a cumplir un sueño potosino", ya que buscó la forma de salir adelante por su familia.

"El que quiere crecer, puede crecer, el límite eres tú, pude haber regresado a Monterrey, pero de irme ya iba a ser muy difícil ver a mi familia, ahora estoy acá y aunque sea un día a la semana los veo".

Pese a que es su propio jefe, su jornada laboral comienza desde las 7 de la mañana y concluye hasta la 8 a 9 de la noche, ahora su camioneta pasó a ser su local, su casa, su todo, un espacio muy reducido que es parte de su día a día.