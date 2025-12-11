El Splash pasará de cinco a 12 hectáreas: RGC

Dentro de las novedades de la renovación en el 2026 del parque acuático Splash, se considera un crecimiento considerable de la superficie, al pasar de cinco a 12 hectáreas, describió el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Aunado a precisar que se modificará el nombre del lugar, refirió que la reparación integral del complejo de diversión también aumentará de dos a 10 toboganes. "Esos dos toboganes no sirven para nada, se van a quitar, porque ya se estaban pudriendo con el sol".

"Estamos planteando tener suficiente personal, porque el parque se va a extender. Va a ser un parque muy grande, entonces sí necesitamos reforzar con mínimo 50 salvavidas y otro tipo de personas que van a estar trabajando en el parque", exteriorizó.

Adelantó que, si bien la primera semana de apertura en Semana Santa el servicio de diversión será gratuito, posteriormente tendrá una cuota de recuperación simbólica de alrededor de 200 pesos por niño.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí