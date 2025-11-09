El STJE revisará rezago de causas penales y posibles sanciones a jueces

Después de revisar cuántas causas penales se encuentran pendientes de resolver desde hace años, el Tribunal de Disciplina Judicial valorará si impone sanciones administrativas a los juzgadores que hayan incurrido en omisiones, informó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Dijo lo anterior al cuestionársele sobre cuántos expedientes penales de larga data tiene el STJE pendientes de dictar sentencia, como el caso de Filiberto N., presunto feminicida confeso de Tamuín, quien entre 2010 y 2014 asesinó a cinco mujeres, entre ellas cuatro niñas, y que hasta la actualidad no se le ha dictado sentencia.

En entrevista, Zarazúa Martínez refirió que ya solicitó a los juzgados conocer de forma detallada la cantidad de casos rezagados, en aras de darles resolución y concluir con los trámites pendientes.

"Ahora que llegamos al Supremo Tribunal advertimos que hay algunas causas por ahí que están pendientes, que tienen bastante tiempo y la indicación es que se atienda", admitió la magistrada presidenta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí