Requiere STJE 6 mdp para cubrir pendientes de trabajadores

La medida también beneficiaría de manera indirecta a los jubilados

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 09, 2025 11:10 a.m.
A
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) necesita alrededor de seis millones de pesos para regularizar el pago pendiente a trabajadores activos, informó su presidente, Arturo Morales Silva.

La medida también beneficiará de manera indirecta a los jubilados del Poder Judicial.

Morales Silva precisó que el adeudo es únicamente con el personal en funciones y para que los jubilados puedan ver reflejado un incremento en sus percepciones, es necesario que primero se cubra el pago a los activos. 

"El compromiso que surgió es que nosotros vamos a darles seguimiento para poder obtener el recurso necesario para poder pagar, no a ellos, que eso es lo que hay que ahí precisar, o sea, no se les debe a ellos, se les debe a los trabajadores activos. Sin embargo, les han informado que para que a ellos se les vea reflejado ese aumento, es necesario que nosotros les paguemos a los activos", declaró.

El magistrado aseguró que el Tribunal es consciente de la responsabilidad que implica resolver la situación, por lo que ya se llevan a cabo gestiones ante las autoridades financieras para conseguir los recursos.

Como parte de estas acciones, adelantó que el próximo lunes sostendrán una reunión con la Secretaría de Finanzas para analizar el caso y avanzar en el proceso. "Vamos a hacer las gestiones necesarias para obtener ese recurso", afirmó.

