El transporte de personal ya satura avenidas de la ZI

En horas pico, ya se aprecian hasta 30 autobuses de transporte de personal por minuto en las avenidas de la Zona Industrial, a partir del reinicio de las actividades en las empresas de proveeduría de la industria automotriz.

Los autobuses de transporte de personal circulan al 50 por ciento de su capacidad y aumentó la cantidad de flotilla para movilizar a los obreros.

Además, los propietarios de las compañías que prestan los servicios de transporte del personal que moviliza a los obreros a las industrias, tomaron medidas tales como recibir a cada uno con gel antibacterial y la obligación de portar cubrebocas, además del requisito de utilizar sólo los asientos unidos a las ventanas de los autobuses.

De esta forma, implementaron medidas de disminución de capacidad que ninguna línea de transporte urbano ha utilizado, dado que los operadores suben pasajeros de manera indiscriminada, no exigen cubrebocas, carecen de gel antibacterial, la mayor parte de los autobuses no tienen ventilación suficiente, y la distancia prudente de persona a persona no existe.

Los autobuses están movilizando aproximadamente al 20 por ciento de la planta laboral, cantidad que se elevará a lo largo de junio hasta llegar a aproximadamente el 50 por ciento del total de aquellos que laboran en alguna empresa de la Zona Industrial.