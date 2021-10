Emite el PAN convocatoria para renovar dirigencia local

La Comisión Estatal Organizadora (CEO), emitió la convocatoria para la elección de la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), correspondiente al período del día siguiente de los comicios al segundo semestre de 2024, cuya titularidad será encabezada por una mujer.

El documento publicado en los estrados electrónicos de Acción Nacional, informa que la jornada electoral se llevará a cabo el 11 de diciembre de 2021 de 10:00 a las 17:00 horas, donde también se elegirá la Secretaría General y siete integrantes del CDE.

Las plantillas interesadas podrán registrarse ante la CEO del 25 de noviembre y hasta las 17:00 horas del 2 de diciembre de 2021.

El periodo de campaña iniciará el día 7 de noviembre de 2021 y concluirá el 10 de diciembre de 2021.

Detalla que resultará electa la planilla que obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos.

Es decir, la candidata que logre una mayoría de 33% o más de los votos válidos emitidos, con una diferencia de cinco puntos porcentuales o más respecto de la planilla que le siga en votos válidos emitidos.

Ejemplifica que, de registrarse más de dos candidaturas, si ninguna obtiene la mayoría señalada, quienes hayan obtenido los dos porcentajes más altos de votación participarán en una segunda ronda.

Además, si solamente son dos planillas registradas, resultará electa la que obtenga la mayoría de los votos válidos emitidos, concluye la convocatoria.

Lideresa, sin conflictos de interés o antecedentes penales

Luego de la emisión de la convocatoria para la renovación del PAN, donde se establece, entre los requisitos, no estar sentenciado o bajo investigación por diversos hechos, Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal blanquiazul dijo que es un filtro enfocado que el panismo no "tenga un doble discurso".

En el artículo 23 la convocatoria señala a las interesadas, que uno de los requerimientos será entregar una manifestación bajo protesta de decir verdad, de no tener conflicto de interés alguno, no haber sido condenada, y/o de no encontrarse sujeto a investigación, y/o no tener en su contra la existencia de expedientes o carpetas de investigación por parte de autoridades penales o administrativas competentes, por hechos relacionados con corrupción, uso indebido o ilícito de atribuciones, peculado, cohecho, fraude, abuso de confianza, abuso de autoridad, o cualesquiera de los enumerados en ejercicio del servicio público, patrimoniales o cualquier otro contenido en la legislación penal y administrativa federal y/o estatal aplicable.

En entrevista, acotó que la condición la dispuso una Comisión ajena a los Comité Ejecutivos Nacional y Estatal, con la finalidad de que la próxima presidenta no tenga señalamientos de ninguna índole.

Aguilar Hernández aplaudió el requisito para las aspirantes, pues Acción Nacional no puede tener un "doble discurso" en contra de la corrupción, y que en una convocatoria no se considera una medida para su erradicación.

"Hasta el día de hoy, en todos los partidos ha habido señalamientos (de corrupción). Las instituciones no son las malas, las malas son las personas que llegan a hacer esos actos (...) entre más se puedan cerrar los partidos políticos a esa clase de personas, que han estado señaladas o investigadas por actos de corrupción", declaró.

Cuestionado si el requisito tiene dedicatoria a Josefina Salazar Báez, exdiputada local señalada de presuntas irregularidades en el otorgamiento de apoyos económicos, respondió que la panista, quien es una de aspirantes, será la que informe si tiene o no investigaciones en su contra, así como las demás postulaciones.

"Es un primer filtro de que quien va a presidir el Partido Acción Nacional está limpia, y más, porque donde objetivamente vamos a ser una oposición responsable y una oposición fuerte contra Ricardo Gallardo. Entonces tenemos que tener la cola muy chica para poder tener la lengua muy larga", concluyó.