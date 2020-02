Emiten a viajeros recomendaciones por el coronavirus

Ante el brote de neumonía por coronavirus, la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (Ssa), dio a conocer una serie de recomendaciones para la ciudadanía de San Luis Potosí que viaja o regresa de China.

Indicó que durante el traslado las personas pueden: lavar las manos con frecuencia, usando agua y jabón corriente al menos por 20 segundos; evitar el contacto hacia personas enfermas y lugares concurridos; comer alimentos bien cocidos; beber agua desinfectada o embotellada comercialmente.

Además, utilizar la parte interna del codo al toser o estornudar; evitar contacto con animales vivos o muertos y los mercados de animales y productos que provienen de animales como carne cruda.

"Si enfermas durante t u estancia (en territorio chino), solicita atención médica; evita auto medicarte", remarcó la institución.

Los síntomas de la enfermedad son: fiebre, tos, malestar general y dificultad para respirar.

Posterior al viaje, puntualizó que, si los viajeros presentan signos y síntomas de coronavirus, solicitar atención médica inmediata y "muy importante", referir antecedente de viaje a ese país.

Exhortó a la población a no viajar a China u otros países donde se han confirmado contagios, si no es necesario hacerlo, sin embargo, todavía no existe declaratoria de restricción de viaje, acotó.

Como parte de las acciones preventivas, el 31 de enero pasado inició la fase de preparación para atender posibles contagios de coronavirus 2019-nCoV en la entidad.

Asimismo, se instaló el Comité Estatal para la Seguridad en Salud para atender ese padecimiento.