Empeña SLP 83% de sus fondos federales
Lo compromete al pago de deuda; San Luis es la cuarta entidad con mayor porcentaje: CEFP
El gobierno de San Luis Potosí es el cuarto estado con mayor porcentaje de participaciones federales afectadas para el pago de sus pasivos, reveló el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.
El reporte “Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México Segundo Trimestre de 2025” señala que el 83.4 por ciento de las participaciones federales que recibe la entidad están comprometidas para el pago de pasivos de distinta naturaleza, que hasta septiembre ascendían a seis mil 215.8 millones de pesos. En ese rubro, San Luis ocupa el lugar 22 por monto de obligaciones financieras.
El reporte señala que el 95% de ese monto corresponde al gobierno del estado, mientras el resto corresponde a los ayuntamientos.
El cien por ciento de los pasivos de las instancias públicas potosinas está contratado con la banca múltiple. No hay montos, indica el documento, contratados con la banca de desarrollo.
Por lo que respecta a los plazos, el CEFP estima que San Luis Potosí tiene un vencimiento promedio de 5.4 años.
El estudio destaca que San Luis Potosí es el cuarto estado del país con mayor proporción de participaciones federales afectadas para el pago de los pasivos, con 83.4 por ciento. Sólo la superan la Ciudad de México, Coahuila y el Estado de México.
La semana pasada, una iniciativa del diputado morenista Carlos Arreola proponía que el gobierno estatal contratara deuda pública por casi diez mil millones de pesos, comprometiendo un porcentaje no determinado del Fondo General de Participaciones y el 25 por ciento de las ministraciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
