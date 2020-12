Empresarios potosinos arremeten contra la 4T

En este sentido la presidenta local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Clara Leticia Serment Cabrera, señaló que no aceptarían nuevos impuestos dado a que la situación económica no lo permite, incluso sostuvo por parte de algunas empresas existe la imposibilidad de realizar los pagos crediticios y aunado a nuevos impuestos estas empresas podrían ir a la quiebra.

"Estamos inconformes porque no hay transparencia, dicen que ya se acabó la corrupción, pero no hay trasparencia, recortan y recortan y el dinero no sabemos a dónde va a caer, a la caja chica del presidente seguramente...", añadió la empresaria.

Por su parte el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex, Julio César Galindo Pérez, lo calificó como una "incongruencia" pues recordó que cuando el ejecutivo nacional tomó posesión el 1 de diciembre de 2018, se comprometió a no generar más impuestos ni federales ni estatales.

Consideró que la situación económica y los recortes a los presupuestos son consecuencia en gran medida a una mala administración y a la falta de una estrategia fiscal además del uso eficiente y trasparente de los recursos públicos.

"Hoy estamos ante una coyuntura donde los estados y los municipios están sufriendo las consecuencias del despilfarro que el gobierno federal está haciendo con los recursos públicos, es urgente la revisión del pacto fiscal para combar esta situación, ello aunado a la trasparencia, el uso correcto (...) Y hoy con los programas federales y los programas de obras faraónicas que no aportan nada, en general la situación es lamentable", puntualizó Galindo Pérez.

La iniciativa privada coincide en que un aumento en los impuestos no podría sostenerse puesto que sería un golpe más a la economía ya debilitada de la ciudadanía en general, además de que no se transparenta por parte de los gobiernos dónde terminan los recursos públicos, esto luego de darse a conocer la "solución" sugerida por parte de Hacienda de fortalecer la recaudación local y disminuir la dependencia financiera de la federación.