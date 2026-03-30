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Empresas ajustan salarios al mínimo legal; ¿Cuánto ofrecen en ZI?

Ofrecen salarios desde 325 diarios, que estaría lejos del mínimo ideal

Por Iván Edmundo Rodríguez

Marzo 30, 2026 11:19 a.m.
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Foto: Pulso

Foto: Pulso

Con el aumento al salario mínimo en México, las empresas de Zona Industrial en San Luis Potosí apenas ofrecen un monto similar al establecido por ley.

A partir de enero, el mínimo en México se estableció en 315.04 pesos diarios, es decir, 9 mil 587 pesos mensuales.

Las ofertas de las empresas de la zona industrial ofrecen a operadores desde 325 pesos diarios (9,750 pesos mensuales) hasta 393 (11,790 pesos al mes) en el caso de personal de seguridad u operadores de grúas o montacargas.

Estos salarios se ven acrecentados con otras prestaciones, además de las de ley, que algunas empresas dan, como vales de despensa, fondos de ahorro, bonos por productividad y asistencia, así como primas por antigüedad.

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Organismos independientes estiman que un trabajador mexicano necesitaría un ingreso aproximado de 500 pesos diarios para satisfacer de forma adecuada las necesidades de una familia, cifra superior al salario mínimo actual.

Con este promedio estimado, el salario mensual ideal para un trabajador en México sería de entre 15 mil pesos y 16 mil pesos. 

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