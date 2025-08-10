logo pulso
En 2025 se han tramitado 25 solicitudes de declaratoria especial de ausencia de personas desaparecidas

La declaratoria ayuda a que familaires puedan regularizar temas financieros, hipotecarios, administrativos y legales

Por Rubén Pacheco

Agosto 10, 2025 02:21 p.m.
En 2025 se han tramitado 25 solicitudes de declaratoria especial de ausencia de personas desaparecidas

En lo que va del 2025, se han tramitado 25 solicitudes de declaratoria especial de ausencia de personas desaparecidas, informó Miguel Ángel García Amado, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Expuso que algunos de los trámites corresponden a personas desaparecidas de larga data, es decir, que se desconoce su paradero desde hace muchos años.

El comisionado victimal describió que la mayoría de los peticionarios son padres madres, esposas, esposos y cónyuges.

En entrevista, subrayó que dicho trámite es muy indispensable para que los familiares de las víctimas desaparecidas puedan regularizar distintas cuestiones pendientes, por ejemplo, en tema financiero, hipotecario, administrativo, legal y de otra índole

