En 2025 se han tramitado 25 solicitudes de declaratoria especial de ausencia de personas desaparecidas
La declaratoria ayuda a que familaires puedan regularizar temas financieros, hipotecarios, administrativos y legales
En lo que va del 2025, se han tramitado 25 solicitudes de declaratoria especial de ausencia de personas desaparecidas, informó Miguel Ángel García Amado, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
Expuso que algunos de los trámites corresponden a personas desaparecidas de larga data, es decir, que se desconoce su paradero desde hace muchos años.
El comisionado victimal describió que la mayoría de los peticionarios son padres madres, esposas, esposos y cónyuges.
En entrevista, subrayó que dicho trámite es muy indispensable para que los familiares de las víctimas desaparecidas puedan regularizar distintas cuestiones pendientes, por ejemplo, en tema financiero, hipotecario, administrativo, legal y de otra índole
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Gallardo señala al ayuntamiento de desigualdad en distribución de obra pública
Rubén Pacheco
El gobernador Gallardo expresa su preocupación por la falta de inversión en zonas desatendidas de la ciudad, mientras la obra pública se concentra en el poniente.
Roban 10 mil en efectivo de vehículo durante misa en Ciudad Valles
Redacción
Un matrimonio fue víctima de un robo de 10 mil pesos en efectivo dentro de su vehículo mientras asistían a misa en Ciudad Valles
SEGE reporta malos manejos en finanzas de asociaciones de padres de familia
Rubén Pacheco
Al menos 40 escuelas se negaron a entregar documentación de fin del período escolar