logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

En análisis, plan de arbolado en Plaza de los Fundadores

Christian Azuara explicó que el tema forma parte de una serie de proyectos

Por Rolando Morales

Enero 20, 2026 02:11 p.m.
A
En análisis, plan de arbolado en Plaza de los Fundadores

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que el proyecto para colocar arbolado en la plancha de la plaza Fundadores continúa en etapa de análisis técnico y aún debe definirse su viabilidad antes de avanzar a una fase de ejecución.

El funcionario explicó que el tema forma parte de una serie de proyectos que actualmente se encuentran en revisión y que deberán ser discutidos directamente con el alcalde. Señaló que ya se han sostenido al menos dos reuniones previas para avanzar en acuerdos y que esta misma semana se tiene prevista una nueva convocatoria para abordar proyectos integrales en el Centro Histórico.

Azuara detalló que en estas mesas de trabajo participan distintas áreas del gobierno municipal, como la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Ecología, Comercio, Servicios Municipales y el IMPLAN, con el objetivo de coordinar acciones y definir proyectos conjuntos para esta zona de la ciudad.

Indicó que, además del arbolado en Fundadores, se tiene contemplado un proyecto de rehabilitación integral de la Alameda Juan Sarabia, el cual busca atender y minimizar el impacto que actualmente se presenta en este espacio público, sobre todo en cuanto al vandalismo. No obstante, aclaró que aún no puede adelantar detalles, ya que la propuesta debe ser presentada y consensuada con el alcalde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Christian Azuara subrayó que, en el caso de la Alameda, el avance del proyecto dependerá en gran medida de que se logre una inversión adecuada, condición necesaria para que pueda concretarse una intervención de fondo en este punto de la ciudad.

LEA TAMBIÉN

Reubican a comerciantes en la Plaza Fundadores

Tras iniciar la rehabilitación del andador peatonal en la calle Colón

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En análisis, plan de arbolado en Plaza de los Fundadores
En análisis, plan de arbolado en Plaza de los Fundadores

En análisis, plan de arbolado en Plaza de los Fundadores

SLP

Rolando Morales

Christian Azuara explicó que el tema forma parte de una serie de proyectos

Universidades siguen sin convenio federal; recursos y salarios, en el aire
Universidades siguen sin convenio federal; recursos y salarios, en el aire

Universidades siguen sin convenio federal; recursos y salarios, en el aire

SLP

Redacción

El rector de la UASLP advierte desfase en la firma del convenio

Fallas en pozos, afectan abasto de agua en unas 30 colonias
Fallas en pozos, afectan abasto de agua en unas 30 colonias

Fallas en pozos, afectan abasto de agua en unas 30 colonias

SLP

Rolando Morales

Las zonas con suministro emergente se encuentran al norte de la capital y en Soledad

Detenidos suelen alegar ilegalidad o inocencia: Galindo
Detenidos suelen alegar ilegalidad o inocencia: Galindo

Detenidos suelen alegar ilegalidad o inocencia: Galindo

SLP

Rolando Morales

El alcalde defendió actuación de la Policía capitalina frente a señalamientos