En análisis, plan de arbolado en Plaza de los Fundadores

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que el proyecto para colocar arbolado en la plancha de la plaza Fundadores continúa en etapa de análisis técnico y aún debe definirse su viabilidad antes de avanzar a una fase de ejecución.

El funcionario explicó que el tema forma parte de una serie de proyectos que actualmente se encuentran en revisión y que deberán ser discutidos directamente con el alcalde. Señaló que ya se han sostenido al menos dos reuniones previas para avanzar en acuerdos y que esta misma semana se tiene prevista una nueva convocatoria para abordar proyectos integrales en el Centro Histórico.

Azuara detalló que en estas mesas de trabajo participan distintas áreas del gobierno municipal, como la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Ecología, Comercio, Servicios Municipales y el IMPLAN, con el objetivo de coordinar acciones y definir proyectos conjuntos para esta zona de la ciudad.

Indicó que, además del arbolado en Fundadores, se tiene contemplado un proyecto de rehabilitación integral de la Alameda Juan Sarabia, el cual busca atender y minimizar el impacto que actualmente se presenta en este espacio público, sobre todo en cuanto al vandalismo. No obstante, aclaró que aún no puede adelantar detalles, ya que la propuesta debe ser presentada y consensuada con el alcalde.

Christian Azuara subrayó que, en el caso de la Alameda, el avance del proyecto dependerá en gran medida de que se logre una inversión adecuada, condición necesaria para que pueda concretarse una intervención de fondo en este punto de la ciudad.