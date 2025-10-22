Reubican a comerciantes en la Plaza Fundadores

RIOVERDE.- Comerciantes fueron reubicados en la Plaza Fundadores, esto tras iniciar la rehabilitación del andador peatonal en la calle Colón; la calle permanecerá cerrada por 15 días.

Cabe destacar que en el pasaje Colón se cuenta con más de 15 puestos desde ropa, venta de dulces típicos, miel y naranjas, entre otros, sin embargo con la finalidad de mejorar la movilidad peatonal, embellecer el entorno y fortalecer el comercio.

El Municipio arrancó la construcción y rehabilitación del andador peatonal en la calle Colón, una de las vialidades más representativas del centro, por lo que los comerciantes fueron reubicados a la Plaza Fundadores.

En la obra se están invirtiendo recursos del Ramo 33 e incluyen instalación de sistemas eléctricos subterráneos, mejoramiento de banquetas, creación de áreas verdes y la rehabilitación del entorno urbano aledaño al Mercado Municipal Cristóbal Colón.

También serán construidas rampas de acceso para personas con discapacidad y otras adecuaciones que garanticen un tránsito seguro, sin embargo el acceso vehicular de la calle Colón permanecerá cerrado en lo que se concluye la obra.