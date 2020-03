En bachilleres también sufren de acoso sexual

Más denuncias de presunto acoso sexual hacia alumnas, atribuidos a mentores, se revelaron este miércoles en el Cecyte 01, situado en Minas del Real en la capital potosina, así como en el CBTIS 131, ubicado en la colonia Juárez, en Soledad de Graciano Sánchez.

En ambas instituciones de educación media superior, las estudiantes señalaron padecer dichas prácticas por parte de algunos profesores, las cuales van desde tocamientos hasta comentarios inapropiados.

Mediante la colocación de cartulinas y hojas tamaño carta, las adolescentes reclamaron acciones lascivas por parte de ciertos catedráticos, cuyos actos fueron minimizadas por directivos e inclusive por su familia.

En algunos de los textos expusieron los siguientes mensajes: "Que le importa si me veo mejor con labial o no, prefecto", "Estamos hartas de tener que callarnos", "Me mandan mensajes desconocidos ´invitándome´ a ver cómo se masturban y según mi familia de una forma fui la responsable", entre otros.

En entrevista, José Luis León López, director del Cecyte 01, aseguró que la protesta se vinculó a la dirección general, a fin de dar seguimiento a las denuncias del alumnado femenino.

A diferencia de ello, directivos del CBTIS 131 se negaron a hablar del tema porque no tenían autorizado de hacerlo, sin embargo, alumnas indicaron que a la 13:00 horas se llevó a cabo la ubicación de un tendedero de denuncias.