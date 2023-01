En duda, permanencia de Escudero en Pensiones por presuntos desvíos millonarios a través de préstamos

Se está evaluando la permanencia del titular de la Dirección General de Pensiones, Jorge Escudero Villa, lo anterior luego de que concluya la auditoría interna que está realizando el Gobierno Estatal, ya que hasta el momento se han detectado presuntos desvíos millonarios, a través de préstamos que supuestamente no están permitidos de forma legal, anunció el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Agregó que en breve se podrían presentar denuncias penales por desvíos históricos y nuevos en la Dirección General de Pensiones, una de las razones es por el préstamo a trabajadores sindicalizados y pensionadas por montos superiores a lo permitido, asimismo, que la cifra total de los préstamos superó los 900 millones de pesos durante 2022.

"¿Cómo va a haber dinero en pensiones, si todo el dinero que entra o cae, se lo prestan entre ellos?, préstamos que se lo hicieron de mala manera, porque hay gente que tienen hasta dos o tres préstamos", detalló.

Con respecto al trabajo de Jorge Escudero Villa, el mandatario agregó que una de sus labores era poner un freno a los supuestos desvíos: "si no se ha puesto ese freno, quiere decir que están solapando, no podemos permitir nosotros que nadie solape, ni siquiera de los que están en el gobierno actual, tuvo que haber llegado los encargados y levantar denuncias rápidamente, no esperarse hasta ahora que se está haciendo una auditoría".

Agregó que otras denuncias por presuntos desvíos que podrían resolverse a la brevedad por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), están relacionadas por un probable daño económico en detrimento de la Cruz Roja por un monto superior a los 30 millones de pesos, estas demandas fueron presentadas por la actual delegación a cargo de Jesús Ernesto de la Maza Jiménez.

Agregó que la Cruz Roja, al ser un ente que recibe recursos públicos, debe fiscalizar y sancionar a los presuntos responsables, en caso de que se hayan cometido las irregularidades denunciadas.