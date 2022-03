En el tema del ambulantaje, ve el alcalde un antes y un después de la Semana Santa

Antes que definir si la salida del comercio informal de manera permanente del Centro Histórico es posible, el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos identificó "dos momentos diferentes" en el tema del ambulantaje que se deben abordar cada uno de manera distinta.



"Debemos darle viabilidad al Centro en todos los sentidos. El tema del comercio informal es de toda la vida, pero necesitamos darle orden para que sea viable. Tenemos actualmente dos momentos diferentes: El que viene, de la Semana Santa, en el que debemos trabajar y de hecho lo estamos haciendo ya con el comercio informal, para lograr el tipo de reubicación que deba ser, en tanto que se realizan las festividades de esta temporada", declaró en entrevista.

Por otro lado, dijo, "traemos un plan de fondo respecto a cuáles van a ser las alternativas de corto, mediano y largo plazo para la reubicación, ordenamiento o lo que deba ser, pero en esto no vamos a perder nuestro estilo de gobierno que es el de dialogar con todas las partes". Como ya lo ha mencionado en entrevistas previas, comentó que "no va a ser algo que se haga por la fuerza ni se trata de imponer condiciones de manera unilateral. Es un proceso que no inició hoy o hace apenas unas semanas, sino que comenzó casi desde que arrancó este gobierno municipal".

Precisó que, a esta fecha, ya se ha reunido con representantes de Nuestro Centro, de la Cámara Nacional de Comercio y de otros organismos del empresariado formal, "pero también me he reunido con los líderes y lideresas de los informales, y con todos ellos estamos dialogando y buscando las mejores condiciones de funcionamiento para el centro de la ciudad".