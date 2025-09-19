En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), realizó esta tarde dicho ejercicio en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En punto de las 12:00 horas inició la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1, con la colaboración de las personas usuarias, personal de la institución y las brigadas de Protección Civil encargadas de la evacuación.

De manera simultánea, otras edificios públicos y privados también llevaron a cabo simulacros con la finalidad de concientizar la importancia de la prevención.

A esa hora todos los celulares recibieron un mensaje del Gobierno federal como parte del Sistema Nacional de Alertas.

Realizan Simulacro en Soledad

Flor Martínez/Pulso.- En punto de las 11:00 horas inició el simulacro con hipótesis de temblor en la plaza citadina, el cual contó con la participación de alrededor de 250 personas entre brigadistas, empleados y clientes de los distintos locales comerciales.

Al respecto, el director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, indicó que durante el simulacro se detectaron áreas de mejora, principalmente en los tiempos de respuesta, pues mientras el año pasado el desalojo se realizó en aproximadamente cuatro minutos, en esta ocasión se prolongó a casi diez.

El titular de la corporación destacó que la finalidad de estos ejercicios es que los brigadistas actúen con seriedad, verifiquen que no quede gente dentro de los locales y atiendan conforme a la norma los casos de primeros auxilios.

"En los simulacros es donde debemos poner a prueba las brigadas, no en una contingencia real o un incidente real. Por esto es que es bueno, y es malo. Bueno, porque sabemos que han actuado, ustedes han visto cómo la gente interactúa. Los clientes interactúan, la mayoría de las tiendas salió con sus brigadistas, y es malo porque lo hicieron como protocolo nada más, sin efectivamente checar adentro si hay gente todavía adentro, si se queda alguna persona" enfatizó

Además, señaló que algunos establecimientos no participaron plenamente, por lo que se hará una retroalimentación con los responsables de brigada para garantizar que en futuras ediciones la totalidad de la plaza se sume a estas acciones preventivas.

En cuanto a la ciudadanía, reconoció que aún persiste cierta renuencia a participar en simulacros, al considerarlos poco serios. Sin embargo, insistió en la importancia de involucrarse.

"Los simulacros salvan vidas. Exhortamos a la población a participar y tomarlo con la seriedad que merece, porque San Luis Potosí ya no está exento de riesgos como temblores, incendios o cortocircuitos" puntualizó.

Ana Paula Vázquez/Pulso.- También, en el Congreso del Estado participó este jueves en el Segundo Simulacro Nacional, ejercicio que busca fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante un sismo.

Aunque el cronómetro oficial marcó un desalojo en 2 minutos con 57 segundos, el tiempo final, registrado por medios de comunicación superó los tres minutos, lo que evidenció áreas de mejora en los protocolos de evacuación.

De acuerdo con el personal organizador, en el simulacro participaron alrededor de 180 personas, entre trabajadores y asistentes al recinto legislativo. Sin embargo, la asistencia real pareció menor. En la actividad también se contó con la presencia de cinco diputados: Carlos Arreola Mallol, Nancy Jeanine García , Cuauhtli Badillo Moreno, Crisógono Pérez y Dolores Robles.