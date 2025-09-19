logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MEXICANOS DE CORAZÓN

Fotogalería

MEXICANOS DE CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Realizan simulacro de sismo en la UAM

Esto, con el objetivo de evaluar y mejorar la preparación y respuesta de la población ante una eventualidad

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 19, 2025 10:02 a.m.
A
Realizan simulacro de sismo en la UAM

Esta mañana, la Dirección de Protección Civil de la capital llevó a cabo un simulacro de un sismo de magnitud 8.0 en la escala de Richter en la Unidad Administrativa Municipal (UAM).

Este ejercicio de seguridad civil se realizó con el objetivo de evaluar y mejorar la preparación y respuesta de la población ante una eventualidad o desastre provocado por agentes naturales o humanos.

Luego de que la alarma de emergencia fue activada se realizó una evacuación segura y controlada del inmueble; se organizó por grupos a la gente llevándolos a puntos seguros de encuentro; Se atendió a los lesionados; se analizaron las condiciones y riesgos del inmueble y se verificó el seguro reingreso al lugar.

La Dirección de Protección Civil Municipal SLP contó con la capacitación de evaluadores, controladores y observadores para llevar a cabo este simulacro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizan simulacro de sismo en la UAM
Realizan simulacro de sismo en la UAM

Realizan simulacro de sismo en la UAM

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

Esto, con el objetivo de evaluar y mejorar la preparación y respuesta de la población ante una eventualidad

Ladrones vaciaron la Plaza del Milenio
Ladrones vaciaron la Plaza del Milenio

Ladrones vaciaron la Plaza del Milenio

SLP

Martín Rodríguez

Presupuesto estatal podría sufrir recorte de 3 mil mdp
Presupuesto estatal podría sufrir recorte de 3 mil mdp

Presupuesto estatal podría sufrir recorte de 3 mil mdp

SLP

Leonel Mora

Detectan basureros clandestinos
Detectan basureros clandestinos

Detectan basureros clandestinos

SLP

Samuel Moreno

Más de mil toneladas de residuos retirados en la colonia Terremoto tras años de acumulación