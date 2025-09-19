Realizan simulacro de sismo en la UAM

Esta mañana, la Dirección de Protección Civil de la capital llevó a cabo un simulacro de un sismo de magnitud 8.0 en la escala de Richter en la Unidad Administrativa Municipal (UAM).

Este ejercicio de seguridad civil se realizó con el objetivo de evaluar y mejorar la preparación y respuesta de la población ante una eventualidad o desastre provocado por agentes naturales o humanos.

Luego de que la alarma de emergencia fue activada se realizó una evacuación segura y controlada del inmueble; se organizó por grupos a la gente llevándolos a puntos seguros de encuentro; Se atendió a los lesionados; se analizaron las condiciones y riesgos del inmueble y se verificó el seguro reingreso al lugar.

La Dirección de Protección Civil Municipal SLP contó con la capacitación de evaluadores, controladores y observadores para llevar a cabo este simulacro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí