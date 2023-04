En menos de dos meses Congreso repondría consulta a personas con discapacidad ordenada por la SCJN

En poco menos de dos meses, el Congreso del Estado realizará una consulta a personas con discapacidad, a fin de cumplir ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esta tarde, el Poder Legislativo oficializó la instalación del Grupo Consultivo para la Consulta de Personas con Discapacidad, respecto de dos legislaciones declaradas inconstitucionales.

Tales leyes corresponden a la de Salud Mental del Estado y Municipios (Acción de Inconstitucionalidad 81/2021) y para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios (Acción de Inconstitucionalidad 274/2020).

El Poder Legislativo tiene como límite el 7 y el 8 de junio próximo, para dar cumplimiento a dichas ejecutorias, derivado de no haber consultado en su momento a las personas con discapacidad.

En entrevista, Catalina Torres Cuevas, secretaria general de la organización Gilberto Rincón Gallardo capítulo San Luis Potosí, expuso que, si bien se presentó un organigrama y datos para la elaboración, aún hace falta exponer con mayor claridad su realización.

"No han solicitado capacitación. Son cosas muy específicas y técnicas que deben ser tomadas en cuenta. No es lo mismo consultar a indígenas, a mujeres, a niños y niñas y no es lo mismo consultar a personas con discapacidad", complementó.