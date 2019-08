"En Morena no hay negociación con los Gallardo"

No hay ninguna negociación para que José Ricardo Gallardo Cardona sea el candidato a la gubernatura del estado por parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Verde Ecologista de México, informó el diputado federal Mario Martín Delgado Carrillo.

Aseguró que él no ha hecho ninguna negociación con el ex presidente municipal perredista de Soledad de Graciano Sánchez.

Dijo que el diputado lo que ha hecho, es apoyar las iniciativas del Presidente de la República, incluyendo el presupuesto de egresos de 2019 y decidió separarse de la línea política del partido del Sol Azteca.

Aseguró que no negoció absolutamente nada con los Gallardo ni acuerdos en oscurito, pero si hay personas que están convencidas de apoyarlo, "entonces bienvenido", pero no se puede hablar del hecho de que sea o no sea candidato, porque él está ocupado en su tarea de diputado federal.

Se le insistió acerca de un probable acuerdo entre los Gallardo y el propio Mario Delgado y que él insistió en que no hay ningún acuerdo con los Gallardo.