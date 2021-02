En orden potosinos se aplicaron ceniza

El Miércoles de Ceniza, que por primera vez se desarrolló en medio de la pandemia, arrojó un saldo positivo, porque miles de feligreses se acercaron a los templos a recibir un poquito de ceniza para aplicarla en sus hogares en el transcurso del día, aseguró el vocero de la Arquidiócesis Potosina, Juan Jesús Priego Rivera.

Dijo que él, por ejemplo, repartió alrededor de 700 saquitos de ceniza, y es muy probable que estos hayan apoyado a alrededor de 3 mil personas que tomaron ceniza directamente en su casa.

A su juicio no hubo gente que no acudiera a tomar ceniza o que tome la ceniza en su propia casa, con la salvedad de los que no son creyentes, o aquellos que por una complicación ajena a su control no pudieron mantenerse en contacto.

Explicó que finalmente, los feligreses acudieron puntuales al llamado del arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero, para mantener viva la creencia y participar de la Cuaresma como tradicionalmente lo hacen.

Comentó que con pandemia o sin pandemia la gente quiere participar de las fechas conmemorativas propias de Cuaresma para terminar en la Semana Santa.