En SLP, homicidios son de tipo familiar o riñas por drogas y alcohol: JJH

En la actualidad, los casos que se suscitan de asesinatos corresponden a violencia familiar y riñas por consumo de drogas y alcohol, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Todavía uno que otro que esté relacionado con los grupos criminales. Estamos combatiendo ambos por igual. Queremos que no haya ni de uno, ni de otro”, complementó.

Por ello, reconoció la necesidad de establecer medidas preventivas en materia de proximidad social, a fin de que las políticas públicas alcancen a inhibir las violencias en el seno familiar y consumo de sustancias.

En entrevista, subrayó que, al inicio de la actual administración San Luis Potosí reportaba alta incidencia delictiva de homicidio doloso, sin embargo, con las estrategias de la Guardia Civil Estatal (GCE) logró decrecer en los últimos años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“La realidad nos habla de una baja en una incidencia delictiva, principalmente en estos indicadores de homicidios (dolosos). Nosotros quisiéramos que hubiera cero; para allá queremos ir”, concluyó.

LEA TAMBIÉN Destacan denuncias de pleitos La SSPC reporta que los homicidios recientes están ligados a conflictos familiares y alcohol.

Durante el primer trimestre del 2026, más del 40 por ciento de la población de 18 años y más de la capital potosina, se vio obligada a modificar sus hábitos diarios por temor a la delincuencia.