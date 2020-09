En Soledad, retan al Covid con funcion de lucha libre

La dirección de Comercio no ha otorgado permisos para la realización de un evento de lucha libre, que se pretende llevar a cabo este domingo 27 de septiembre en la arena Margarita, aseguró la titular del área Graciela Gaitán Díaz.

Explicó que ya se canceló hace aproximadamente un mes y recientemente una función en este mismo lugar, debido a que en ese momento la entidad todavía se encontraba en semáforo rojo y a pesar de que actualmente el semáforo epidemiológico se encuentra en naranja, tampoco se permitirá que se lleve cabo tal evento, debido a que no acudieron a solicitar tal permiso.

"No pueden hacer un evento si no hay permiso, como todos sabemos es muy complicado que se lleve a cabo porque las medidas de higiene y seguridad no son las adecuadas".

Indicó que como la vez pasada, se le comunicó a los propietarios del evento que al no contar con un permiso se les suspendería.

Además, se advirtió a los dueños del espacio deportivo que si el evento se llevaba a cabo, pese a no contar con la autorización de la autoridad municipal, se procedería a la clausura, no sólo por parte de la alcaldía sino de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) de la Secretaría de Salud.