En Xilitla, el lugar más frío de SLP con mínima de 1°C
La primera helada pintó de blanco el ejido La Trinidad la madrugada de este jueves
CIUDAD VALLES.- A un grado bajo cero pasaron la noche los habitantes del ejido La Trinidad, en Xilitla, el sitio más frío de la entidad la madrugada de este jueves.
La helada pintó de blanco la hierba y maleza de este lugar turístico, ubicado en la Sierra Gorda potosina, a dos mil metros sobre el nivel del mar (la misma altura que la ciudad de San Luis Potosí), en medio de bosques de coníferas.
Este evento meteorológico de frío intenso sería el primero de este otoño, cuando falta mes y medio para que comience el invierno.
El promotor turístico de La Trinidad, Mario Limón, fue el que captó la imagen, en el amanecer helado de este lugar, que es destino de miles de personas al año que acuden a la rusticidad de las cabañas en el ambiente boscoso.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
En Xilitla, el lugar más frío de SLP con mínima de 1°C
Huasteca Hoy
La primera helada pintó de blanco el ejido La Trinidad la madrugada de este jueves
Iniciativa para regular uso de IA, una trampa para censurar: CO
Iván Edmundo Rodríguez
La organización civil se pronunció en contra de la iniciativa promovida por el PVEM
Permanece pronóstico de heladas en SLP por Frente Frío 12
Redacción
Protección Civil advierte mínimas de hasta 4°C en zona centro; recomienda abrigarse y cuidar a grupos vulnerables