logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

En Xilitla, el lugar más frío de SLP con mínima de 1°C

La primera helada pintó de blanco el ejido La Trinidad la madrugada de este jueves

Por Huasteca Hoy

Noviembre 06, 2025 10:33 a.m.
A
Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

CIUDAD VALLES.- A un grado bajo cero pasaron la noche los habitantes del ejido La Trinidad, en Xilitla, el sitio más frío de la entidad la madrugada de este jueves. 

La helada pintó de blanco la hierba y maleza de este lugar turístico, ubicado en la Sierra Gorda potosina, a dos mil metros sobre el nivel del mar (la misma altura que la ciudad de San Luis Potosí), en medio de bosques de coníferas.

Este evento meteorológico de frío intenso sería el primero de este otoño, cuando falta mes y medio para que comience el invierno. 

El promotor turístico de La Trinidad, Mario Limón, fue el que captó la imagen, en el amanecer helado de este lugar, que es destino de miles de personas al año que acuden a la rusticidad de las cabañas en el ambiente boscoso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En Xilitla, el lugar más frío de SLP con mínima de 1°C
En Xilitla, el lugar más frío de SLP con mínima de 1°C

En Xilitla, el lugar más frío de SLP con mínima de 1°C

SLP

Huasteca Hoy

La primera helada pintó de blanco el ejido La Trinidad la madrugada de este jueves

Iniciativa para regular uso de IA, una trampa para censurar: CO
Iniciativa para regular uso de IA, una trampa para censurar: CO

Iniciativa para regular uso de IA, una trampa para censurar: CO

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

La organización civil se pronunció en contra de la iniciativa promovida por el PVEM

Permanece pronóstico de heladas en SLP por Frente Frío 12
Permanece pronóstico de heladas en SLP por Frente Frío 12

Permanece pronóstico de heladas en SLP por Frente Frío 12

SLP

Redacción

Protección Civil advierte mínimas de hasta 4°C en zona centro; recomienda abrigarse y cuidar a grupos vulnerables

Lanzan programa “San Luis en Bici”
Lanzan programa “San Luis en Bici”

Lanzan programa “San Luis en Bici”

SLP

Rolando Morales

Esto, pese a que no hay avances en el Plan Maestro de Ciclovías