Lanzan programa “San Luis en Bici”

Pese a que hasta el momento no se han registrado avances en el Plan Maestro de Ciclovías, anunciado hace casi un año ni en acciones de mantenimiento de la red ciclista existente, el Ayuntamiento de San Luis Potosí lanzó la convocatoria “San Luis en Bici”, dirigida a jóvenes de entre 15 y 29 años que utilicen o deseen utilizar la bicicleta como medio de transporte diario.

De acuerdo con la convocatoria publicada en la Gaceta Municipal este 4 de noviembre, el programa tiene como objetivo “promover la movilidad sustentable y hábitos saludables, además de incentivar el uso responsable de la bicicleta en la ciudad”.

Las y los interesados podrán cambiar su bicicleta usada por una nueva o acceder a una completamente nueva, siempre que acrediten su residencia en la capital y cumplan con los requisitos establecidos. Entre los requisitos se incluye la presentación de un escrito de motivos, documentación personal y comprobante de domicilio. Además, es obligatorio asistir a una capacitación sobre el Reglamento de Tránsito y el uso seguro de la bicicleta, requisito indispensable para ser considerado dentro del programa

Sin embargo, a casi un año de la presentación del Plan Maestro de Ciclovías por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí, no se han registrado avances en la ampliación, mantenimiento ni creación de nuevas vialidades exclusivas para ciclistas. El proyecto, presentado el 12 de noviembre de 2024, contemplaba conexiones desde avenida Venustiano Carranza hasta la Glorieta Bocanegra, así como por Himno Nacional y Calzada de Guadalupe hacia el Centro Histórico, con una red inicial de 131 kilómetros que debía completarse en un plazo de entre 18 y 24 meses.

El retraso, según las autoridades municipales, se debe a la falta de aprobación de reformas al Reglamento de Tránsito, además de la revisión de las rutas propuestas. El alcalde Enrique Galindo Ceballos y el titular del Implan, Javier Ernesto Flores Navarro, reconocieron que el plan sigue detenido mientras se definen los trazos y se dialoga con colectivos de movilidad, pese a que el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 establece la meta de superar los 100 kilómetros de red ciclista para el año 2027.

De igual forma colectivos como Pedaleando SLP han señalado en diversas ocasiones la falta de mantenimiento en la infraestructura de las ciclovías presentes en la capital, tales como la que se ubica en la avenida Carranza e Himno Nacional donde es evidente el deterioro de la misma y la falta de condiciones seguras ante la constante invasión de tránsito vehicular en la zona exclusiva para ciclistas.