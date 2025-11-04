Alerta PC por mínimas de hasta 7°C este martes en la capital
El Frente Frío número 12 favorece al descenso de temperatura especialmente por noche y madrugada
La Dirección de Protección Civil de la capital informó sobre las condiciones climáticas para este martes, donde destacan bajas temperaturas de hasta 7°C.
Por el paso del Frente Frío número 12, se mantiene un descenso de temperatura especialmente por noche y madrugada:
- Máxima 25°C
- Mínima 7°C
- Viento máximo 5-10 km/h (ligeros).
- Ráfaga máxima 10 - 30 km/h (moderadas)
Radiación solar extrema
Se recomienda no exponerse al sol por más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor intensidad y usar bloqueador solar.
