Alerta PC por mínimas de hasta 7°C este martes en la capital

La Dirección de Protección Civil de la capital informó sobre las condiciones climáticas para este martes, donde destacan bajas temperaturas de hasta 7°C.

Por el paso del Frente Frío número 12, se mantiene un descenso de temperatura especialmente por noche y madrugada:

- Máxima 25°C

- Mínima 7°C

- Viento máximo 5-10 km/h (ligeros).

- Ráfaga máxima 10 - 30 km/h (moderadas)

Radiación solar extrema

Se recomienda no exponerse al sol por más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor intensidad y usar bloqueador solar.



