Alerta PC por mínimas de hasta 7°C este martes en la capital

El Frente Frío número 12 favorece al descenso de temperatura especialmente por noche y madrugada

Por Redacción

Noviembre 04, 2025 11:00 a.m.
A
Alerta PC por mínimas de hasta 7°C este martes en la capital

La Dirección de Protección Civil de la capital informó sobre las condiciones climáticas para este martes, donde destacan bajas temperaturas de hasta 7°C. 

Por el paso del Frente Frío número 12, se mantiene un descenso de temperatura especialmente por noche y madrugada:

- Máxima 25°C
- Mínima 7°C
- Viento máximo 5-10 km/h (ligeros).
- Ráfaga máxima 10 - 30 km/h (moderadas)
Radiación solar extrema
Se recomienda no exponerse al sol por más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor intensidad y usar bloqueador solar.

