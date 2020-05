Encierro acabará hasta con relaciones amorosas

Debido al confinamiento generado por la contingencia sanitaria, es posible un impacto negativo en las parejas sentimentales, incluso al grado de la separación, pero también nuevas configuraciones para relacionarse, advirtió Esperanza Alonso Castañón, profesora-investigadora de la Facultad de Psicología de la UASLP.

Adujo que las rupturas deben verse como parte del desarrollo y estilo de una relación, pues a veces no significa que no haya sido sólida, sino más bien las necesidades de cada uno son específicas y no van a cambiar porque el contexto exterior se modifique.

"No tiene tanto que ver con que sea sólida (la pareja), aunque obviamente las que no lo son, van a ser las que van a terminar más rápido, y a lo mejor las que no lo han hablado y que es poco fortalecida por el contacto que el otro siente, entonces va a ser una de esas sensaciones donde la relación no dio lo que se esperaba", expresó.

Contrastó que no es lo mismo escuchar la voz y ver, a través de la pantalla de una computadora o celular a la persona que se aprecia, que verla, saludarla y expresarle algo de frente y en forma personal.

Expuso que, aunque hay personas y parejas conscientes de la situación epidemiológica, y por ende, no salen y no tiene contacto físico e intimidad, hay quienes si deciden romper la normatividad e intiman.

Sentenció que si existe una relación tóxica donde las dos partes aportan para que eso ocurra, seguirá sucediendo bajo diferentes escenarios. "Al principio pareciera como si empezara a bajar (la toxicidad), pero después por lo mismo, se va a volver a construir por otros medios".

"Esta situación que estamos viviendo es una normalidad que ya va a ser, casi muy seguramente parte de nuestro estilo de vida. Entonces sí va a tener un efecto y va a ser causante, tal vez de rupturas, así como estilos nuevos de adaptarnos y de tener una relación", exteriorizó.