Entérate | ¿Quién es el Sonido PolyMarchs?

Dentro de los shows de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) estará este jueves Sonido PolyMarchs en punto de las 21:00 horas.

La presentación sin costo en el Foro (Teatro del Pueblo) ya ha generado mucha expectativa, pues los fundadores de la agrupación de DJs confirmaron que presentarán su juego de estructuras, luces y el high energy más espectaculares.

PolyMarchs: música y energía en el Ángel de la Independencia

La noche del pasado 31 de diciembre, el Sonido Polymarchs deleitó los oídos e hizo vibrar el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México con su impresionante show musical.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo anterior, miles de capitalinos celebraron la llegada del Año Nuevo 2025 sacando los mejores pasos al ritmo de high energy.

Por medio de la plataforma X, el usuario @Santiago_Arau compartió la increíble imagen que quedará marcada en la historia.

En la fotografía se observa el Ángel de la Independencia a lo lejos, mientras salen destellos de luz verde alrededor del monumento histórico.

Hasta el momento, la fotografía cuenta con 256 mil visualizaciones y más de 12 mil "likes".

¿Quién es el Sonido PolyMarchs?

De acuerdo con "The San Diego Union- Tribune", Polymarch fue fundado a finales de la década de los 70 por Apolinar Silva de la Barrera y sus hermanas. Polymarchs inició como un sueño de llevar la música disco y high energy a las pistas de baile en México. Con equipos de sonido fabricados a mano y luces improvisadas, este colectivo creó experiencias sensoriales que transformaron las fiestas en verdaderos espectáculos.

El nombre "PolyMarchs" proviene de la unión de los nombres de Apolinar (Poly), María (Mar) y Elisa (Lichi). Desde sus inicios, el proyecto destacó por su innovación. Aunque en sus primeras presentaciones el equipo era rudimentario, el colectivo no tardó en consolidarse como una referencia en la escena musical mexicana.

Polymarchs llevó géneros como el high energy y el Italo disco a niveles nunca antes vistos en México, realizando eventos masivos en lugares como el Palacio de los Deportes y el Zócalo capitalino. Incluso han llevado su espectáculo a Estados Unidos, compartiendo escenario con artistas de renombre.