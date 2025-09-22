Entregan 4º Informe de Gallardo; oposición pide seguridad

En sesión solemne, el Congreso del Estado de San Luis Potosí, llevó a cabo el acto protocolario de recepción del Cuarto Informe de Gobierno. El encargado de entregar el documento fue el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

Tras la entrega, legisladoras y legisladores fijaron postura sobre los resultados de este cuarto año de gestión. Coincidieron en que se han concretado avances relevantes en la entidad; no obstante, exhortaron al Ejecutivo a redoblar esfuerzos en temas prioritarios como seguridad y desarrollo urbano.

La diputada Frinne Azuara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció los avances en materia de salud, como la entrega de seguros médicos a menores de edad y la asignación de un presupuesto adecuado para este sector. Sin embargo, advirtió que la percepción de inseguridad persiste tanto a nivel nacional como estatal, lo que obliga a reforzar las acciones en este rubro.

"La seguridad es una preocupación de todos. Y también en este esquema, obvio, el gobierno federal le quitó a los municipios y a los estados todo lo correspondiente al recurso, al presupuesto para la atención de la seguridad. Sin embargo, el gobernador mismo acaba de hacer un reconocimiento financiero a los policías. También en ese rumbo yo lo felicito", señaló la legisladora priista.

Por su parte, el diputado César Arturo Lara Rocha, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sostuvo que "los números no mienten", al destacar avances en desarrollo económico, atracción de inversión extranjera y obra pública, lo que dijo ha dejado un saldo positivo.

"Hay temas que no pueden ocultarse, como la obra pública, que por donde veamos hay crecimiento y desarrollo. Y, evidentemente, el tema de seguridad es uno que más nos afecta a los potosinos", añadió el legislador del PVEM.