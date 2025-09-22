logo pulso
"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

Asegura FGE que hay pistas de posibles feminicidas en Mexquitic

Esto, luego del asesinato de dos hermanas en la comunidad de Agua Señora

Por Rubén Pacheco

Septiembre 22, 2025 11:59 a.m.
A
En el asesinato de dos mujeres jóvenes en el municipio de Mexquitic de Carmona, la Fiscalía General del Estado (FGE), ya tiene identificados a algunos sujetos como posibles responsables de cometer el crimen.

Este domingo, familiares de las hermanas de 17 y 23 años de edad, al desconocer el paradero de ambas comenzaron a buscarlas, encontrándolas asesinadas con múltiples golpes en una casa de la comunidad Agua Señora.

De acuerdo con el parte oficial, horas antes de ser encontradas sin vida las jóvenes estuvieron conviviendo con algunos hombres.

Según fuentes gubernamentales, derivado de las primeras indagatorias obtenidas de dicha reunión, se logró identificar a los masculinos como probables vinculados en el delito.

Desde que el Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos, la averiguación se indaga bajo protocolo de feminicidio.

