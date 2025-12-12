Entregan equipo tecnológico a corporaciones de seguridad en SLP

El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) entregó nuevo equipamiento tecnológico a corporaciones estatales y municipales con el objetivo de mejorar la consulta y captura de datos en Plataforma México.

De acuerdo con la información oficial, el fortalecimiento tecnológico busca agilizar procesos operativos y homologar criterios entre distintas instancias de seguridad.

La titular del organismo, Nohemí Proal Huerta, señaló que el equipamiento permitirá una mejor operación del sistema de información criminal utilizado a nivel nacional.

Las instituciones beneficiadas fueron la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), la Coordinación General de Medidas y Preliberaciones, la Guardia Civil Municipal de Soledad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital potosina y la Dirección de Seguridad Pública de Rayón.

El objetivo del equipamiento es optimizar el intercambio de información, fortalecer la coordinación entre corporaciones y mejorar los procesos de registro y consulta de datos relacionados con tareas de seguridad pública.

