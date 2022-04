Es el colmo que la "herencia maldita" hable de inseguridad: Senadora Graciela Gaitán

La senadora María Graciela Gaitán Díaz demandó a actores políticos identificados con partidos como Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) o el Revolucionario Institucional (PRI), "porque entre tanto chapulín ya no sabemos ni de qué color son", que no politicen el tema de la inseguridad en San Luis Potosí, pues más que ayudar, evidencian sus intereses, porque durante muchos años estuvieron en el poder y no hicieron nada para resolver el problema.

"Es el colmo que integrantes de la ´herencia maldita´ como Eugenio Govea, un panista que compró al Movimiento Ciudadano, hable de la inseguridad si fue cómplice de su crecimiento durante 20 años; además, no se le recuerda ni una sola acción en ese sentido, más que ir brincando de puesto en puesto e ir renovando su curul en el Congreso del Estado, siempre como plurinominal".

Gaitán Díaz fue enfática al señalar que el problema de inseguridad no solamente debe ser combatido con balazos, sino que es importante que todo el aparato gubernamental se involucre y tome decisiones tendientes a mejorar la convivencia ciudadana.

Agregó que posturas que confrontan, como la de Govea Arcos, no abonan en nada a mejorar la idea colectiva de que solamente la sociedad unida podrá combatir esta problemática, "pero, aunque la reprochamos, la entendemos, pues quieren ganar adeptos criticando problemas de antaño, y que, además, sus gobiernos provocaron".