Escala choque Cedillo vs Galindo: "no sabe qué pasa en la ciudad", reclama empresaria

La empresaria también consideró que los dichos del alcalde enfrentan al comercio establecido

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 14, 2025 02:42 p.m.
A
Alejandrina Cedillo Campos/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Alejandrina Cedillo Campos/Foto: Citlally Montaño-Pulso

La empresaria Alejandrina Cedillo Campos arremetió contra el alcalde Enrique Galindo Ceballos, a quien acusó de ser “mezquino” por, según dijo, enfrentar al comercio establecido entre sí y minimizar el problema del ambulantaje en el Centro Histórico.

“Es muy grave, alcalde, porque usted es policía y se supone que debería garantizar la seguridad, no enfrentarnos a nuestro propio centro. No se trata de Alejandra Cedillo ni de Mónica Heredia; el Centro Histórico es de todos”, declaró.

La también locataria de la zona centro aseguró que comerciantes han acudido a su negocio con un pliego petitorio para que ella sea la voz que frene las clausuras masivas contra negocios formales, al tiempo que se permite el crecimiento del ambulantaje.

Afirmó que el edil no conoce la magnitud real del problema, pues mientras el censo oficial reporta 500 vendedores ambulantes, los comerciantes establecidos estiman 2 mil 300. “Cualquier ciudadano puede comprobar quién dice la verdad. El alcalde está minimizando y ni siquiera sabe lo que pasa en la ciudad”, sostuvo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Criticó también que Galindo haya declarado que prefiere a las personas vendiendo en la calle antes que delinquiendo. “Qué le parece si en lugar de cerrar comercios establecidos, deja que trabajemos y generemos empleo para que nadie tenga que delinquir ni estar en la informalidad”, respondió.

La empresaria reprochó que en los últimos meses han sido clausurados al menos cinco negocios formales, incluido uno de una cadena importante, lo que implica pérdida de empleos.

Calificó la actuación de la Dirección de Comercio como un “hostigamiento total” contra los negocios establecidos y acusó al alcalde de mantener al titular de esa dependencia, Ángel de la Vega, por tratarse de “un amigo entrañable”.

“Al alcalde le digo que estudie mi trayectoria, llevo 30 años trabajando en el Centro Histórico, implementé una estrategia de seguridad que sigue vigente y no necesito ser presidenta de una cámara para opinar. Lo que está ocurriendo es inédito y muy grave para la ciudad”.

Finalmente, reiteró su exigencia de que De la Vega renuncie y advirtió que lo que ocurre “es algo nunca visto” en la historia del Centro Histórico. “Lamento ser yo quien dé esta noticia, pero esta administración ha creado una nueva forma de desorden donde no se necesita permiso ni tolerancia para instalarse en la calle, sólo la aprobación de los inspectores”, concluyó.

