Escuelas en Xilitla podrían ser reconstruidas tras daños severos
El titular de SEGE informa sobre la posible reconstrucción de planteles en Xilitla debido a las lluvias
Dos planteles en Xilitla podrían ser reconstruidos tras daños severos por lluvias
En colaboración directa con la administración federal, San Luis Potosí se analiza declarar dos planteles educativos de la región huasteca como pérdida total, derivado de las afectaciones provocadas por las últimas lluvias torrenciales.
Al respecto, Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), informó que las escuelas están ubicadas en el municipio de Xilitla, donde incluso en una de ellas se generó un hoyanco de grandes dimensiones.
El funcionario estatal explicó que el objetivo de la declaratoria, es generar las condiciones administrativas y técnicas para obtener financiamiento federal, y con ello, reconstruirlas en su totalidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Precisó que, en días pasados Francisco Javier Cabiedes Uranga, director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), acudió al municipio huasteco para conocer las condiciones de los complejos educativos siniestrados.
no te pierdas estas noticias
Escuelas en Xilitla podrían ser reconstruidas tras daños severos
Rubén Pacheco
El titular de SEGE informa sobre la posible reconstrucción de planteles en Xilitla debido a las lluvias
Circula video de presunta agresión de taxista a adulto mayor
Redacción
La difusión de un video en redes sociales muestra a un taxista golpeando a un adulto mayor, generando indignación y exigencias de sanciones.
FGE enviará prueba genética a EE. UU. ante posible identificación de Paul Brown
Rubén Pacheco
Embajada de Estados Unidos colaborará en la comparativa de ADN entre restos humanos y muestra familiar del activista desaparecido en Villa Juárez.