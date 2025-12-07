Escuelas en Xilitla podrían ser reconstruidas tras daños severos

Dos planteles en Xilitla podrían ser reconstruidos tras daños severos por lluvias

En colaboración directa con la administración federal, San Luis Potosí se analiza declarar dos planteles educativos de la región huasteca como pérdida total, derivado de las afectaciones provocadas por las últimas lluvias torrenciales.

Al respecto, Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), informó que las escuelas están ubicadas en el municipio de Xilitla, donde incluso en una de ellas se generó un hoyanco de grandes dimensiones.

El funcionario estatal explicó que el objetivo de la declaratoria, es generar las condiciones administrativas y técnicas para obtener financiamiento federal, y con ello, reconstruirlas en su totalidad.

Precisó que, en días pasados Francisco Javier Cabiedes Uranga, director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), acudió al municipio huasteco para conocer las condiciones de los complejos educativos siniestrados.