logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENORMES!

Fotogalería

¡ENORMES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Especial | Cuando iluminó el cerro el logotipo de Pepsi

Hace 60 años, el cerro de la Pepsi brilló con mil 200 antorchas y sorprendió a los potosinos.

Por Martín Rodríguez

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Especial | Cuando iluminó el cerro el logotipo de Pepsi

El 29 de agosto de 1965Miguel Poullet Vera, hoy con 92 años de edad, encendió por primera vez los pebeteros que dieron forma al letrero con la palabra "Pepsi", visible en lo que entonces era prácticamente toda la ciudad de San Luis Potosí.

De inmediato, comenzaron los rumores de que se trataba de "las brujas del cerro", porque el fuego encendido en lo que hoy se conoce como el Cerro de la Pepsi tomó por sorpresa a los capitalinos de aquella época.

La historia nació cuando Miguel ingresó a Pepsi en 1948 como ayudante del ayudante para pintar anuncios de la refresquera, hasta llegar a ser gerente de ventas. Un día preguntó cómo se verían esas letras iluminadas, pero parecía una misión imposible, pues requería instalaciones eléctricas costosas. Fue entonces cuando se les ocurrió la idea de las antorchas con aceite quemado.

Para las pruebas utilizaron latas vacías de aceite de 5 litros, a las que colocaron estopa y aceite quemado. Con base en los cálculos, necesitaron alrededor de mil 200 antorchas para delinear el contorno de las letras. Se formó un equipo de 12 personas, entre ellas el pintor, y así realizaron la primera expedición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Contrataron dos burros para subir y bajar el material, además de dos tambos de 200 litros llenos de aceite quemado y varias arpillas de estopa. El combustible se colocó en las latas que, dispuestas estratégicamente, generaron la ilusión óptica perfecta según la inclinación del cerro.

A juicio de Don Miguel, aquel letrero pudo haber inspirado una inscripción en el récord Guinness, por ser demasiado grande para su época. El gerente de Sears incluso llamó al director del Consejo de Administración de PepsiManuel Gómez Azcárate, para preguntar cómo lo habían logrado. El trabajo sorprendió a todo San Luis y fue considerado novedoso e inédito.

Hoy, en 2025Don Miguel lamenta que ya no quede ni rastro de lo que fue el histórico letrero de Pepsi, que alguna vez encendió la imaginación y el asombro de toda la ciudad.

Te puede interesar

 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lamenta Galindo que no se cumpla contrato de Aquos
Lamenta Galindo que no se cumpla contrato de Aquos

Lamenta Galindo que no se cumpla contrato de Aquos

SLP

Rolando Morales

Recordó que el Ayuntamiento paga cerca de 15 millones de pesos por agua de la presa de El Realito

Desmienten que en SLP se aplique jornada laboral de 40 horas
Desmienten que en SLP se aplique jornada laboral de 40 horas

Desmienten que en SLP se aplique jornada laboral de 40 horas

SLP

Rolando Morales

Colectivos criticaron los dichos del secretario del Trabajo, Crisógoro Sánchez Lara

Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad: STyPS
Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad: STyPS

Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad: STyPS

SLP

Rubén Pacheco

No hay marcha atrás, señala Sánchez Lara

La Vía Alterna debe extenderse: Canaco
La Vía Alterna debe extenderse: Canaco

La Vía Alterna debe extenderse: Canaco

SLP

Martín Rodríguez

Se pronuncian para que en un futuro se amplie hasta VDR