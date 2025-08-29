Especial | Cuando iluminó el cerro el logotipo de Pepsi

El 29 de agosto de 1965, Miguel Poullet Vera, hoy con 92 años de edad, encendió por primera vez los pebeteros que dieron forma al letrero con la palabra "Pepsi", visible en lo que entonces era prácticamente toda la ciudad de San Luis Potosí.

De inmediato, comenzaron los rumores de que se trataba de "las brujas del cerro", porque el fuego encendido en lo que hoy se conoce como el Cerro de la Pepsi tomó por sorpresa a los capitalinos de aquella época.

La historia nació cuando Miguel ingresó a Pepsi en 1948 como ayudante del ayudante para pintar anuncios de la refresquera, hasta llegar a ser gerente de ventas. Un día preguntó cómo se verían esas letras iluminadas, pero parecía una misión imposible, pues requería instalaciones eléctricas costosas. Fue entonces cuando se les ocurrió la idea de las antorchas con aceite quemado.

Para las pruebas utilizaron latas vacías de aceite de 5 litros, a las que colocaron estopa y aceite quemado. Con base en los cálculos, necesitaron alrededor de mil 200 antorchas para delinear el contorno de las letras. Se formó un equipo de 12 personas, entre ellas el pintor, y así realizaron la primera expedición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Contrataron dos burros para subir y bajar el material, además de dos tambos de 200 litros llenos de aceite quemado y varias arpillas de estopa. El combustible se colocó en las latas que, dispuestas estratégicamente, generaron la ilusión óptica perfecta según la inclinación del cerro.

A juicio de Don Miguel, aquel letrero pudo haber inspirado una inscripción en el récord Guinness, por ser demasiado grande para su época. El gerente de Sears incluso llamó al director del Consejo de Administración de Pepsi, Manuel Gómez Azcárate, para preguntar cómo lo habían logrado. El trabajo sorprendió a todo San Luis y fue considerado novedoso e inédito.

Hoy, en 2025, Don Miguel lamenta que ya no quede ni rastro de lo que fue el histórico letrero de Pepsi, que alguna vez encendió la imaginación y el asombro de toda la ciudad.

Te puede interesar