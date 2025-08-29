La Vía Alterna debe extenderse: Canaco

En la víspera de la inauguración de la Vía Alterna, el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Fernando Díaz de León Hernández, se pronunció para que en un futuro, esa vialidad sea ampliada hasta el cruce con la Carretera Villa de Reyes-San Felipe. Por ahora, la idea es que avance hasta el Eje 140.

Añadió que si hubiera alguna ampliación hasta la carretera a Villa de Reyes, se verían beneficiados todos los transportistas que pudieran utilizar una ruta más cercana para ingresar a la ciudad sin necesidad de atorarse en el tráfico.

Consideró que la nueva Vía Alterna permitirá bajar el alto tráfico que se ve en la carretera 57, se fortalecen desarrollos habitacionales y también se fortalecerá el desarrollo comercial.

Dijo que era muy importante esa obra, que también es muy necesaria para esa zona de la ciudad, pero no se debe quedar ahí y es necesaria la continuidad, de manera que llegue hasta el Eje 140, pero que se piense a largo plazo y haya manera de extenderla hasta Villa de Reyes, de manera que haya conexión segura y rápida.

A su juicio, la Vía Alterna permitirá reforzar las condiciones de intercambio comercial y la proveeduría de insumos para la industria. Al mismo tiempo, esa nueva vialidad beneficiará a las grandes empresas de aquel sector.

Aunque no se había establecido la hora exacta, se sabe que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona inaugurará en el transcurso de la mañana tanto la obra como el recorrido, que permitirá conectar el Eje 122 de la Zona Industrial con la Prolongación de la Avenida Juárez.