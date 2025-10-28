Espera Canaco ventas por 4 mil 400 mdp en Buen Fin

logo pulso
Por Martín Rodríguez

Octubre 28, 2025 02:15 p.m.
Hasta ahora, 3 mil comercios potosinos se han sumado al Buen Fin, para aplicar descuentos del 13 al 18 de noviembre, informó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco - Servytur), Fernando Díaz de León Hernández.

La derrama económica en el buen fin de 2024 fue de 4 mil millones de pesos en todo el estado de San Luis Potosí y en 2025 pudiera hacer una derrame económica por lo menos 10 por ciento mayor, para alcanzar los 4 mil 400 millones de pesos.

En 2024 había gastos de entre 500 y hasta 3 mil 500 pesos por persona, se aprovecharon descuentos del 10 al 70 por ciento aplicados por los negocios participantes.

Sugirió elaborar una lista de necesidades para dar prioridad a lo que realmente se necesite y que los consumidores no adquieran deudas que no puedan pagar. También pidió que sean productos de calidad. 

Edgar Ríos Delgado, director de la Oficina de la Defensa del Consumidor en la delegación local de la Profeco, dijo que mantendrán un operativo para estar pendientes de cualquier conciliación que se tenga que dar en las tiendas, y solo intervendrían con algún acta circunstanciada en casos donde haya asuntos delicados o de revisión necesaria.

Iván Chávez Sandoval, presidente local de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, dijo que aquellos que aprovechen las promociones del 'Buen Fin' podrán realizar un contrato hoy para recibir los beneficios el próximo año.

