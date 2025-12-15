logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Fotogalería

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Espera Cuerpo de Bomberos contar con 36 mdp en 2026

Se presentó al patronato de la institución un planteamiento para la contratación de 16 elementos

Por Rubén Pacheco

Diciembre 15, 2025 02:51 p.m.
A
Alberto Martínez/Pulso

Alberto Martínez/Pulso

Como parte de presupuesto de operación 2026, se presentó al patronato de la institución un planteamiento para la contratación de 16 elementos, a fin de cubrir las ocho estaciones metropolitanas, informó Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí.

Explicó que, de aprobarse la partida presupuestal estimada en 11 millones de pesos, la corporación operaría al 100 por ciento la totalidad de las bases operativas, incluidas las dos de la zona industrial que actualmente funcionan de manera alterna.

Describió que este 2025 el Cuerpo de Bomberos operó todos los complejos de reacción con una bolsa de 25 millones de pesos, por ende, si se obtienen las contrataciones se requeriría de 36 millones de pesos.

"Tenemos dos bases en la zona industrial, una que está en el eje 118 y avenida Promoción Industrial, que es la estación número dos y está la otra, que está en la lateral de la carretera 57 y el eje 136", describió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

En Villa de Pozos, aún analizan si dan apoyo a Bomberos

Se valoran partidas específicas en presupuesto 2026, dijo Patricia Aradillas

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Espera Cuerpo de Bomberos contar con 36 mdp en 2026
Espera Cuerpo de Bomberos contar con 36 mdp en 2026

Espera Cuerpo de Bomberos contar con 36 mdp en 2026

SLP

Rubén Pacheco

Se presentó al patronato de la institución un planteamiento para la contratación de 16 elementos

Centro Histórico, en mantenimiento previo a Navidad
Centro Histórico, en mantenimiento previo a Navidad

Centro Histórico, en mantenimiento previo a Navidad

SLP

Redacción

El Ayuntamiento prevé una afluencia de hasta 100 mil personas durante las fiestas decembrinas.

¿Quiénes son?: Avala Congreso nombrar a 14 nuevos concejales en Pozos
¿Quiénes son?: Avala Congreso nombrar a 14 nuevos concejales en Pozos

¿Quiénes son?: Avala Congreso nombrar a 14 nuevos concejales en Pozos

SLP

Samuel Moreno

El acuerdo de Jucopo fue votado por unanimidad e incluyó a las y los próximos regidores y síndicos

Disparar al aire se castiga hasta con 8 años de cárcel en SLP
Disparar al aire se castiga hasta con 8 años de cárcel en SLP

Disparar al aire se castiga hasta con 8 años de cárcel en SLP

SLP

Rubén Pacheco

La persona responsable también deberá pagar una multa de hasta 90 mil 500 pesos