Bomberos no operan ni al 70%

El Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí necesita más de 16 elementos nuevos para llegar a cubrir más del 70 por ciento de la operatividad y por eso se requiere del recurso suficiente que les permita hacer los contratos y mantenerlos trabajando, aseguró el comandante Adolfo Benavente Duque.

Observó que en 2025 las cosas fluyeron bien, es muy importante generar mayor cantidad de recursos para recobrar cuando menos el 70% de la operatividad, y en particular es importante recordar que los recursos que se generan a partir de la propia actividad del Cuerpo de Bomberos están dirigidos a mejorar la operatividad.

Sin embargo, se encuentra pendiente la contratación de nuevos elementos para poder llegar a cubrir el 70% de la capacidad.

Dijo que se trata de que haya un refuerzo en las finanzas del Cuerpo de Bomberos, lo que ayudará a contratar personal y retirar algunos vehículos que se encuentran en condiciones obsoletas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Precisó que para obtener más recursos es necesario agregar todo lo que sume a las finanzas de los Bomberos, de manera que sea posible obtener recursos para la operatividad y que sea posible crecer desde el aspecto operativo y contar con el equipo necesario para el desahogo de las tareas.