SLP

Bomberos no operan ni al 70%

La corporación necesita recursos para contratar a más personal y renovar unidades

Por Martín Rodríguez

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
El Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí necesita más de 16 elementos nuevos para llegar a cubrir más del 70 por ciento de la operatividad y por eso se requiere del recurso suficiente que les permita hacer los contratos y mantenerlos trabajando, aseguró el comandante Adolfo Benavente Duque.

Observó que en 2025 las cosas fluyeron bien, es muy importante generar mayor cantidad de recursos para recobrar cuando menos el 70% de la operatividad, y en particular es importante recordar que los recursos que se generan a partir de la propia actividad del Cuerpo de Bomberos están dirigidos a mejorar la operatividad.

Sin embargo, se encuentra pendiente la contratación de nuevos elementos para poder llegar a cubrir el 70% de la capacidad.

Dijo que se trata de que haya un refuerzo en las finanzas del Cuerpo de Bomberos, lo que ayudará a contratar personal y retirar algunos vehículos que se encuentran en condiciones obsoletas.

Precisó que para obtener más recursos es necesario agregar todo lo que sume a las finanzas de los Bomberos, de manera que sea posible obtener recursos para la operatividad y que sea posible crecer desde el aspecto operativo y contar con el equipo necesario para el desahogo de las tareas.

