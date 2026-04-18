Espera Galindo que se recupere ruta aérea a Atlanta

El alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció que el Ayuntamiento no tiene injerencia directa en la suspensión temporal de un vuelo que operaba de capital potosina hacia Atlanta, y admitió desconocer las razones económicas detrás de esta decisión.

El edil señaló que, desde el gobierno municipal, se realizó una gestión que calificó como positiva y con buenos resultados, al destacar que recientemente todavía se registraba una buena ocupación, incluso durante el periodo del Semana Santa, cuando visitantes utilizaron esa ruta aérea para llegar a la ciudad.

Sin embargo, explicó que factores externos podrían haber influido, al mencionar los problemas que ha enfrentado Aeroméxico en su relación con Estados Unidos y su alianza con Delta Air Lines, lo que podría impactar en la operación de ciertos vuelos.

Galindo Ceballos subrayó que no se trata del único caso, ya que existen ajustes en distintas rutas y destinos, por lo que confió en que puedan abrirse oportunidades con otras aerolíneas. Incluso, dejó abierta la posibilidad de gestionar el regreso de este mismo vuelo o atraer nuevas opciones, siempre y cuando las condiciones lo permitan.

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