Espera la CEEAV contar con 16 millones de pesos más en 2026

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) solicitará un presupuesto de 51 millones de pesos para 2026, de los cuales 12 millones se destinarían al Fondo de Ayuda y Asistencia.

El presupuesto de este año fue de 35 millones 686 mil pesos, por lo que el incremento solicitado es de cerca de 16 millones más.

Actualmente, el fondo dispone de cinco millones de pesos con efecto revolvente, lo que permite que los recursos se repongan cuando los responsables de los delitos reintegran lo erogado. Según Miguel Ángel García Amaro, titular de la CEEAV, el aumento solicitado busca ampliar la cobertura y garantizar que el apoyo sea continuo.

"Es un POA muy objetivo, obviamente, donde estamos pidiendo un aumento para el fondo. Ustedes saben y le han dado difusión a las bondades que tiene este presupuesto para el Fondo de Ayuda y Asistencia, que es el recurso que ayuda a las personas en situación de víctima a hacerle frente a las consecuencias que genera un hecho victimizante. Estamos trabajando para ello, contamos con la empatía de los y las legisladoras para que sea aprobado como viene presupuestado", comentó.

El titular de la CEEAV señaló que las mujeres son el grupo que más recibe este tipo de atención, especialmente cuando actúan como representantes de niños, niñas o adolescentes. Sin embargo, precisó que también se brinda apoyo a hombres y personas de todos los grupos etarios que resultan víctimas de delitos.

García Amaro explicó que la comisión atiende a víctimas de todo tipo de delitos y que, pese a las limitaciones de personal, se busca garantizar que el acceso a estos recursos llegue a todas las regiones del estado. Para ello, aseguro que la dependencia mantiene coordinación con enlaces locales y ayuntamientos.

"Las mujeres son las que más denuncian, son las que más están al pendiente de una carpeta, son las que más exigen justicia respecto de un hecho victimizante, obviamente también los hombres, pero las mujeres como madres de familia son las que están más al pendiente", añadió.

El funcionario insistió que el Fondo de Ayuda y Asistencia no solo cubre necesidades inmediatas de las víctimas, sino que también permite dar seguimiento a los procedimientos penales, contribuyendo a que las personas afectadas cuenten con un acompañamiento integral durante los procesos legales.