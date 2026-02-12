logo pulso
Esperan 100 mil visitantes en la capital para Semana Santa

Preparan una estrategia centrada en la inclusión universal

Por Samuel Moreno

Febrero 12, 2026 01:03 p.m.
Esperan 100 mil visitantes en la capital para Semana Santa

La Dirección de Turismo Municipal estima la llegada de más de 100 mil visitantes durante la próxima temporada de Semana Santa, periodo para el cual, el Ayuntamiento de San Luis Potosí prepara una estrategia centrada en la inclusión universal, el turismo accesible y el fortalecimiento de nuevos segmentos, como el deportivo.

La titular del área, Claudia Lorena Peralta Antiga, informó que se trabaja en una guía de turismo accesible, con el objetivo de que personas con discapacidad cuenten con información clara sobre opciones de hospedaje, restaurantes, actividades y guías capacitados.

La funcionaria señaló que, además del turismo religioso y cultural tradicional de la temporada, se prevé una importante afluencia de turismo deportivo, impulsada por eventos programados en clubes y recintos especializados.

Añadió que recientemente se sostuvo una reunión con la Asociación de Hoteles y Moteles, en la que también se abordaron temas relacionados con la preparación de la ciudad rumbo al Mundial y a la propia Semana Santa.

