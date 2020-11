Esperan que precio de la tortilla no suba en SLP en 2021

Los pequeños comercios en la entidad potosina no han registrado hasta el momento incrementos en el precio del kilogramo de tortilla, se mantiene en un rango máximo de 16 pesos, además de que no se les ha notificado de un posible aumento aunque se mantienen a la expectativa, comentó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Armando Reyes Sías.

Señaló que, los comerciantes esperan que el costo se mantenga así durante el 2021 a pesar de que productores de maíz a nivel nacional informaron que el precio podría incrementar un 10 por ciento debido al incremento en los insumos y donde el kilogramo podría llegar a los 17 pesos con 60 centavos.

Agregó que, un incremento en el precio de este producto sería un golpe fuerte en el bolsillo de los mexicanos, que ya se ha visto afectado por la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19.

"Pensar en otro incremento más es muy pesado para sostenerlo, sueldos no hay, mucha gente está sin empleo o trabajando a mitad de sueldo. Esta situación perjudica a todos, desde a los productores, a los vendedores y al consumidor final".

Finalmente, dijo que a pesar de ser un producto de la canasta básica, se corre el riesgo de que el consumidor deje de adquirir la tortilla y lo sustituyan por otro, pues ello representaría un golpe importante tanto para las pequeños comercios como para los productores, consideró que lo ideal sería que el costo del producto se mantenga así en lo que se logra una recuperación económica.