SLP

Estado intervendrá 130 escuelas en 2026

SEGE informó que el plan de infraestructura educativa contempla nuevas obras

Por Redacción

Diciembre 21, 2025 07:06 p.m.
A
Anuncian obras en escuelas.

Anuncian obras en escuelas.

El Gobierno del Estado prevé la intervención de 130 planteles educativos durante 2026, como parte de su programa de infraestructura escolar, informó la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).

La dependencia detalló que en 2025 se realizaron 97 obras de construcción, rehabilitación y mejora en escuelas de la entidad, con una inversión de 254 millones de pesos, lo que benefició a más de 63 mil estudiantes.

Con estas acciones, la actual administración suma más de 400 escuelas atendidas en lo que va del sexenio, en coordinación con el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) y los municipios.

Según la SEGE, las obras buscan mejorar las condiciones físicas de los planteles y garantizar espacios adecuados para el desarrollo educativo.

SLP

Redacción

SEGE informó que el plan de infraestructura educativa contempla nuevas obras

