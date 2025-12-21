Estado intervendrá 130 escuelas en 2026
SEGE informó que el plan de infraestructura educativa contempla nuevas obras
El Gobierno del Estado prevé la intervención de 130 planteles educativos durante 2026, como parte de su programa de infraestructura escolar, informó la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).
La dependencia detalló que en 2025 se realizaron 97 obras de construcción, rehabilitación y mejora en escuelas de la entidad, con una inversión de 254 millones de pesos, lo que benefició a más de 63 mil estudiantes.
Escuelas en Xilitla podrían ser reconstruidas tras daños severos
El titular de SEGE informa sobre la posible reconstrucción de planteles en Xilitla debido a las lluvias
Con estas acciones, la actual administración suma más de 400 escuelas atendidas en lo que va del sexenio, en coordinación con el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) y los municipios.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Según la SEGE, las obras buscan mejorar las condiciones físicas de los planteles y garantizar espacios adecuados para el desarrollo educativo.
no te pierdas estas noticias
Estado intervendrá 130 escuelas en 2026
Redacción
SEGE informó que el plan de infraestructura educativa contempla nuevas obras
Descubren población de ajolotes del Altiplano en Querétaro tras 15 años
El Universal
La conservación de especies amenazadas se ve impulsada por el descubrimiento de ajolotes en Querétaro
SLP alista incentivos fiscales para fortalecer la inversión en 2026
Samuel Moreno
Salvador González Martínez, de la Sedeco, detalla las medidas para generar un entorno favorable y atraer capitales a San Luis Potosí.