Estado y municipios desaprovechan créditos de Banobras

San Luis Potosí tiene margen para contratar más financiamiento sin poner en riesgo sus finanzas y lo está desaprovechando. Ese fue el mensaje que dejó en el Congreso local el funcionario de Banobras, Antonio García Carreño, al explicar que los estados y municipios del país utilizan apenas una fracción de su techo de financiamiento.

Mientras, el presidente de la Jucopo, Héctor Serrano, llamó directamente a los "amigos de Finanzas" a "animarse" a explorar créditos para infraestructura.

García Carreño expuso que, tras la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera, los gobiernos estatales han reducido su nivel de endeudamiento respecto a sus ingresos de libre disposición, pero también han dejado de invertir, pues a escala nacional, los estados usan poco más del 10% de la capacidad de crédito que podrían ejercer sin rebasar los semáforos de riesgo, y los municipios apenas alrededor del 6%.

El representante de Banobras recalcó que "no es un llamado a endeudarse por endeudarse", sino a "buscar alternativas para invertir" en obra pública. Subrayó que la Constitución y la Ley de Disciplina Financiera sólo permiten créditos para inversión pública productiva, no para gasto corriente, y que cada financiamiento debe pasar por autorización de cabildo, mayoría calificada del Congreso, licitación pública entre bancos y revisión de los órganos de control. Los recursos deben comprobarse al final de la obra en lo que autorizó el propio Congreso, insistió.

En ese marco, Héctor Serrano defendió el uso de financiamiento con Banobras frente al rechazo automático a la palabra "deuda" y señaló que muchas críticas parten del "desconocimiento legal".

Sostuvo que, cuando se cumplen las normas y el destino es infraestructura, el crédito puede ser una herramienta "estadista" para fortalecer a los municipios y al estado.

Ante funcionarios de la Secretaría de Finanzas, remató: "A los amigos de Finanzas, anímense... siempre y cuando todo se transparente de cara al pueblo de San Luis Potosí".

El funcionario también indicó que la cartera vencida de Banobras con estados y municipios es "prácticamente cero", porque los créditos se respaldan con participaciones federales y pasan por múltiples filtros regulatorios.